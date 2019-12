All’asilo Stella Maris i bimbi protagonisti di uno speciale presepe vivente

Per dare l’inizio alle feste natalizie creando il vero spirito del Natale ieri pomeriggio presso l’asilo nido comunale Stella Maris di Vasto, si è svolto l’ormai consueto appuntamento della recita di Natale. Le maestre dell'asilo hanno messo in scena con i piccolissimi bambini (da 0 a 3 anni) un vero e proprio presepe vivente rivisitato in chiave moderna.

Le maestre, con la collaborazione di alcuni genitori, hanno rappresentato la scena dell’annunciazione e poi della natività. Oltre a Maria e Giuseppe che hanno preso posto nella grotta e Gesù Bambino, numerosi sono stati i personaggi rappresentati dai bambini. Un'esperienza davvero unica, che ha emozionato i genitori, stupiti dal talento dei piccoli attori.

Durante la rappresentazione l’assessore all’istruzione Anna Bosco accompagnata da due aiutanti di eccezione, Babbo Natale e un suo Elfo, ha portato gli auguri a tutte le famiglie che hanno partecipato alla festa di Natale e un dolce pensiero per i più piccoli.

Al termine della recita tutto il personale, bambini e famiglie hanno brindato insieme per augurarsi buone feste. "Un grazie - commentano i genitori - va a tutte le maestre che ogni giorno si prendono cura dei piccoli e che ancora una volta hanno dimostrato l’amore che provano per loro".