Primo successo in trasferta: il Futsal Vasto chiude il 2019 con il sorriso

Primo successo in trasferta della stagione e 3 punti pesanti nel cammino verso la salvezza. Il Futsal Vasto chiude il 2019 con una vittoria per 5-3 in casa de La Fenice Avezzano che fa salire i biancorossi a quota 20 punti in classifica. Nella sfida giocata in terra marsicana il primo tempo è arido di emozioni. Il match si accende nella ripresa quando al vantaggio vastese grazie ad un autogol rispondono i padroni di casa. All'8 Mileno riporta avanti i suoi ma, di nuovo, i padroni di casa pareggiano. Al 14' c'è il nuovo vantaggio vastese firmato Falorio, poi Di Bello sigla il 4-2. La squadra di casa accorcia ma, al 30', capitan Gaspari con il suo gol chiude la partita.

Con questa vittoria che regala punti e morale il Futsal Vasto ora può puntare al prossimo obiettivo stagionale. La squadra di mister Rossi scenderà in campo il prossimo 4 gennaio a Pescara per le Final Eight di Coppa Italia. La prima sfida sarà quella con L'Area L'Aquila per provare a centrare il passaggio alle semifinali.

La 14ª giornata

Magnificat - Atl.Silvi 4-0

A.Padovani - Es Chieti 5-3

La Fenice - Futsal Vasto 3-5

Sulmona Futsal - Hatria Team 4-3

Futsal Lanciano - Lions Bucchianico 8-2

Lisciani Teramo - Orione Avezzano 2-2

Area L'Aquila - Sport Center 1-1

La classifica. 40 Magnificat; 37 Atl. Silvi; 30 Futsal Lanciano; 28 Sulmona Futsal, A.Padovani; 23 Sport Center; 22 Orione Avezzano; 20 Futsal Vasto; 15 Hatria Team; 11 Area L'Aquila; 10 Es Chieti; 7 La Fenice; 5 Lions Bucchianico, Lisciani Teramo.