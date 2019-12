M5S: "Sede Pulchra in uffici PalaBcc senza contratto, la Commissione di Vigilanza faccia luce"

"L’assessore al Patrimonio Gino Marcello, nel corso del recente Consiglio comunale del 18/12/2019, ha dovuto ammettere che, tra la Pulchra ed il Comune di Vasto, non esiste agli atti nessun contratto di locazione degli uffici presso il PalaBBC. E’ da ritenere quindi che per alcuni anni, e fino ad oggi, la Pulchra abbia usufruito degli uffici del tutto gratuitamente e senza alcun titolo autorizzativo scritto da parte del Comune". Il Movimento 5 Stelle annuncia che porterà la questione in Commissione di Vigilanza per chiarire le "circostanze che hanno condotto all’attuale illegittima situazione e sulle eventuali responsabilità amministrative e/o politiche".

"Rammentiamo al sindaco ed all’assessore Marcello - si legge in una nota dei Cinque Stelle - che il problema era stato da noi segnalato a mezzo stampa già a febbraio 2019 e che nulla è stato fatto in questi mesi per trovare una soluzione, che si prospettava semplicissima, quale quella di stipulare con la Pulchra un regolare contratto di locazione a prezzi di mercato.

Riteniamo infine gravissimo da parte dei consiglieri di maggioranza aver respinto la mozione di minoranza che dava indirizzo al Sindaco per un’immediata regolarizzazione della presenza Pulchra presso il PalaBBC".

"Alla luce di quanto accaduto - conclude il Movimento 5 Stelle di Vasto - auspichiamo da parte del sindaco un operoso ravvedimento ed il conseguente recupero in tempi brevi della dovuta correttezza e legalità nei rapporti amministrativi con la Pulchra".