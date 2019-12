Sì alla variazione di bilancio: ok al mutuo da 600mila euro per il campo in erba sintetica

Il campo sportivo di Casalbordino avrà un manto d'erba sintetica. Un altro passo nella procedura che porterà a rinnovare radicalmente il terreno di gioco è stato compiuto oggi in Consiglio comunale.

Con il voto favorevole della maggioranza e l'astensione dell'opposizione, l'aula ha approvato la variazione di bilancio che consente al Comune di chiedere un mutuo al Credito sportivo. "Il progetto esiste - spiega il sindaco, Filippo Marinucci - ed è stato già approvato da Coni e Lega nazionale dilettanti. Ora lo manderemo al Credito sportivo per chiedere il necessario finanziamento di 600mila euro a tasso zero per 15 anni e all'1% per i successivi 10, per realizzare l'intero progetto, che prevede anche il drenaggio del fondo e la nuova recinzione a norma di sicurezza. Oggi, in Consiglio comunale, abbiamo posto le basi serie e veritiere per fare il campo in erba sintetica a Casalbordino. Era una promessa fatta in campagna elettorale e la stiamo mentenendo. I tempi: non appena avremo pubblicato il bando, attenderemo i necessari 35 giorni per consentire alle interessate di partecipare alla gara aperta, poi procederemo all'apertura delle buste contenenti le offerte e all'aggiudicazione dell'appalto all'impresa che praticherà il maggior ribasso rispetto alla base d'asta di 600mila euro, Iva inclusa. Speriamo di poter aggiudicare i lavori entro i primi di marzo. Dal momento in cui saranno stati aggiudicati, i lavori potranno terminare nel giro di 3-4 mesi.

"A questo progetto - sottolinea l'assessora allo Sport, Carla Zinni - lavoriamo dal 2016, ossia da quando ci siamo insediati. Solo oggi sono sopraggiunte le condizioni favorevoli per la sua attuazione".

"Le polemiche in occasione della pioggia torrenziale di novembre? Non è l'amministrazione - precisa Marinucci - a decidere se una partita va giocata i no. È un compito che spetta all'arbitro e ai capitani delle squadre: in quella circostanza, hanno deciso che, nel primo tempo, il campo era praticabile. Voglio ricordare che, proprio quella domenica, è stata sospesa a Lecce una partita di serie A (Lecce-Cagliari, ndr) a causa dei nubifragi che avevano reso impraticabile un campo in cui si giocano gli incontri della massima serie. E nessuno a Lecce si è sognato di dare la colpa all'amministrazione comunale".