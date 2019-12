Scambio degli auguri al Cse “Il Mosaico” di San Salvo

Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, accompagnata dalla responsabile comunale del settore Natascia Dell’Osa, non è voluta mancare questa mattina al tradizionale scambio degli auguri agli operatori del Cse (Centro socio educativo) “Il Mosaico” ai suoi ospiti e alle famiglie degli utenti.

Struttura comunale che quest’anno ha festeggiato i venti anni di attività fornendo un servizio insostituibile a chi ha un disagio psichico o fisico attraverso una serie di laboratori.

Il sindaco ha ringraziato gli operatori del Cse per l’impegno, la professionalità e la dedizione spesi in favore dei numerosi assistiti che consente di alleviare l’impegno delle famiglie che non si trovano a essere sole in questo impegno. E’ stato ricordato come tra le attività dell’Assessorato alle Politiche sociali rientri la cura e l’assistenza di chi si trova in uno stato di disagio.