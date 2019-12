San Salvo, assegnate le borse di studio Apam Fiva Confcommercio

Per la 27° edizione della rassegna nazionale ambulanti “Città di San Salvo”, questa mattina, nell’aula consiliare sono stati premiati quattro studenti che lo scorso anno si sono diplomati con il massimo dei voti nell’Istituto Mattioli di San Salvo.

Lorenzo Tana, Francesca Celauro, Francesca Romana Bolognese e Alessandro Miri hanno ricevuto un attestato e una borsa di studio istituita dall’Apam Fiva Confcommercio della provincia di Chieti con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Nel suo saluto il sindaco Tiziana Magnacca ha evidenziato come a venire premiato è un metodo di vita di chi si impegna con profitto nello studio e ha ringraziato il presidente dall’Apam Fiva Ottaviano Semerano che da oltre un decennio ha deciso di investire su questa iniziativa per far crescere il valore della formazione scolastica per meglio affrontare le sfide del futuro ponendosi degli obiettivi ed avendo la capacità di realizzarli attraverso il percorso formativo del "Mattioli" di San Salvo.

Il presidente Semerano ha ribadito l’impegno dell’associazione degli ambulanti nata nel 1974 in difesa del commercio su aree pubbliche e l’istituzione della borsa di studio per favorire la preparazione degli studenti. L’assessore alle Attività produttive Tonino Marcello ha evidenziato la validità della borsa di studio dell’Apam Fiva Confcommercio che in questi anni ha premiato il merito di decine di studenti.

Per l’Istituto "Mattioli" era presente la professoressa Santina Alfieri in rappresentanza del dirigente scolastico Annarosa Costantini.