Pro Loco di Casalbordino: una tombolata per far festa insieme agli anziani

La Pro Loco di Casalbordino ha iniziato ieri le sue manifestazioni natalizie con un appuntamento speciale nella Casa Albergo Villa Elena. La struttura di Casalbordino ha ospitato una tombolata che ha permesso agli anziani ospiti della struttura di vivere un pomeriggio di divertimento.

"Il nutrito gruppo - spiega una nota dell'associazione - è stato allietato da una divertente tombolata animata dai componentidella Pro Loco, proseguita con balli e canti tradizionali e terminata con cena e buffet finale. Da oggi la Pro Loco ha acquisito un valore aggiunto caratterizzato da buoni sentimenti e vicinanza verso gli anziani.

La tombola è stata vinta, con tanta felicità, dalla signora Di Muzio Elisabetta dei Torino di Sangro, lucidissima alla veneranda età di 99 anni compiuti. Un grazie anche a Luciano, Irene, Teresa Z, ItaliaD, ItaliaF, TeresaM, Andrea, Angiolina C, Angelina D, Giuseppe, Vittorio, Elena, Ida, Rosa, Elisabetta, Angelamaria, Mariapia, Iole, Antonietta e Maria Nicola. Un sentito ringraziamento alla proprietà per la disponibilità concessa e alle collaboratrici altamente professionali e cortesi. La Pro Loco di Casalbordino coglie l'occasione per augurare a tutti i cittadini, particolarmente a quelli all'estero, un Felice Natale dando appuntamento alle prossime iniziative".