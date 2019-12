Pilkington, "Il 2020 sarà molto complesso, ma siamo abruzzesi e reagiremo"

"Anche il 2019 è stato un anno complicato, ormai siamo abituati a questo, è diventato una regola", Graziano Marcovecchio, presidente Pilkington, inizia così la parte del proprio discorso sul bilancio dell'anno che sta per chiudersi e sulle prospettive future. L'occasione è la Festa di Natale, appuntamento tradizionale del colosso del vetro di San Salvo durante il quale festeggiare con i lavoratori e famigliari degli stessi.

Il 2019 si è chiuso in qualche modo serenamente grazie alla proroga della cassa integrazione ottenuta a Roma che permetterà di ammortizzare gli importanti cali di ordinativi. "I cali – ha continuato Marcovecchio – sono davvero significativi e riguardano tutti i clienti e modelli che per noi erano importanti. Un esempio è quello della Ford: una domanda del 25% minore rispetto al 2018. Quasi tutte le case auto stanno rinviando il lancio dei nuovi modelli così come ci sono ancora incertezze per quanto riguarda auto ibride ed elettriche".

Poi, uno sguardo al futuro del gruppo che a San Salvo occupa circa 2.500 persone tra stabilimento centrale, Primo e Bravo: "Sarà un anno molto complesso. Potremmo farci prendere dallo sconforto, ma noi siamo orgogliosamente abruzzesi e non attendiamo che qualcuno venga a salvarci: produciamo e costruiamo".

"Anche quest'anno ci siamo rimboccati le maniche e grazie anche alle solide relazioni sindacali, che sono tra i pilastri di quest'azienda, e ai viaggi a Roma abbiamo ottenuto risultati positivi. Siamo alla vigilia della conclusione del piano di investimenti. A giorni partirà la produzione dei nuovi laterali e dei nuovi parabrezza wiring e nel nuovo anno partiranno i tavoli per il rinnovo del premio di produzione".