Mobilità sostenibile, Raspa: "Tre progetti per collegare la Via Verde a Vasto"

"Tre mini progetti sono immediatamente realizzabili per collegare la Via Verde della Costa dei Trabocchi alla città di Vasto. Per i progetti più complessi, il Biciplan può essere un ottimo strumento per raccogliere fondi e finanziamenti europei".

Lo dice Roberto Raspa, delegato alle smart city di Cna Giovani Abruzzo, intervistato da Zonalocale a margine del workshop di presentazione dei progetti che il Comune di Vasto e le scuole svilupperanno per la mobilità sostenibile della città in collaborazione con il progetto Va.Mo.S realizzato dalla CNA Giovani Abruzzo.

All'incontro con gli studenti, stamani nell'aula magna dell'Itset Palizzi, hanno partecipato, oltre a Raspa, Paola Cianci, assessora alla Mobilità Sostenibile del Comune di Vasto, Luca Lecce, presidente di Cna Giovani Abruzzo, dirigenti scolasici e professori, Alessandro Tursi, presidente nazionale Fiab e progettista del Biciplan di Vasto, Gianluca De Santis, referente Camera di Commercio Chieti-Pescara, Giuseppe Di Biase, responsabile del Gal Costa dei Trabocchi, Giuseppe Di Marco, presidente Legambiente Abruzzo, Alessandro Ricci, referente del progetto Borracce di Poesia.

“Il Comune di Vasto sul tema della mobilità sostenibile - spiega l’assessore alla Mobilità Sostenibile, Paola Cianci - continua a lavorare facendo rete con le associazioni di categoria e le realtà che costantemente si confrontano sullo sviluppo del cicloturismo nel nostro territorio partendo dalla Via Verde Costa dei Trabocchi. Coinvolgere gli Istituti Superiori è stato il punto di partenza del progetto Va.Mo.S ed oggi con l’inizio dei laboratori andremo a sviluppare dei progetti in linea con i percorsi didattici promossi dalle scuole che valorizzeranno la nostra città rendendola smart e sostenibile”.

L'intervista video a Roberto Raspa: