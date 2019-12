Ciclo Club Vasto, il 22 dicembre la pedalata di Natale

Domenica 22 dicembre appuntamento per tutti gli appassionati delle due ruote con la tradizionale pedalata di Natale del Ciclo Club Vasto. Il raduno è fissato alle 9 nell'area di servizio IP (ex Erg) in corso Mazzini e la partecipazione è aperta anche ai non iscritti al sodalizio biancorosso.

"Il gruppo dei ciclisti partecipanti all'evento - spiegano dal Ciclo Club - dopo una spensierata sgambata ad andatura turistica si ritroverà, verso le ore 11.30, di nuovo presso il punto iniziale di partenza per scambio di auguri buffet e brindisi natalizio condiviso dai soci del Ciclo Club Vasto con tutti appassionati delle due ruote che vorranno aggregarsi alla gioiosa comitiva".