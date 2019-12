All’auditorium San Paolo il concerto di Natale degli Angel’s Eyes

Domenica 22 dicembre, alle 21, l'auditorium San Paolo apostolo di Vasto ospiterà il 12° concerto di Natale del coro Angel’s Eyes Gospel Choir. "Il coro vastese - si legge nella presentazione dell'evento - è nato per volontà di Danilo Laccetti, nel 2007, in memoria del pianista Angelo Canelli, scomparso nel 2006. Perchè il sogno diventasse progetto, Danilo ha chiesto a don Gianni di accoglierlo nella Parrocchia di San Paolo Apostolo e da lì è iniziata l’avventura. Negli ultimi due anni l’Angel’s Eyes Gospel Choir si è trasformato completamente. Il concerto di Natale dell’anno scorso è stato il primo segnale forte di cambiamento. E il cambiamento è diventato canto e musica di grande qualità, dove la differenza l’hanno fatta le motivazioni, la passione, la dedizione e la professionalità di coristi e musicisti di indubbio valore. Il primo coro gospel nato a Vasto continua dunque il suo percorso e la sua casa rimane la Parrocchia di San Paolo Apostolo".

E' nell'auditorium della parrocchia che si terrà il tradizionale appuntamento natalizio. "Nel 2007 la nostra comunità parrocchiale - spiega don Gianni Sciorra, parroco di San Paolo - accolse il desiderio di Danilo Laccetti di far nascere a Vasto un coro gospel per cantare ed emozionare attraverso una musica che, come pronuncia lo slogan del coro, cura l’anima. La medicina cura i mali del corpo, la musica quelli dell’anima è una frase che lo stesso Angelo Canelli amava ripetere e che oggi è proprio il motivo che ispira il coro stesso. Sarà un piacere ospitare la dodicesima edizione di un concerto di Natale straordinario. Le eccellenze abruzzesi si sono unite a questo coro per dare un valore aggiunto alla lunga e travagliata strada percorsa da Danilo in questi anni. Vedere l’evoluzione degli Angel’s Eyes mi conferma il fatto che solo le cose fatte con il cuore possono raggiungere grandi traguardi".

La formazione che si esibirà in concerto domenica sera vede la presenza delle voci di Paola Ceroli, Giuseppe Mascitelli, Laura Laccetti, Blerina Shera, Claudia D'Ulisse, Domenico De Luca e dello stesso Danilo Laccetti. Ad unirsi al coro ci saranno musicisti del calibro di Nicola Di Camillo (basso), Nicola Oliva (chitarra), Angelo Trabucco (tastiere) e Bruno Marcozzi (batteria).