Turismo, in Consiglio comunale nuove concessioni balneari e parco Aqualand

Parco Aqualand e nuove concessioni balneari sulle spiagge di Vasto. Sono le principali questionin di cui si discute ogggi in Consiglio comunale [guarda la diretta streaming: VIDEO].

L'ordine del giorno - Sono 20 i punti iscritti all'ordine del giorno della seduta, convocata per le 9 dal presidente, Mauro Del Piano:

1.Approvazione verbali seduta precedente del 15.11.2019;

2.Revisione periodica partecipazioni societarie possedute dal Comune di Vasto alla data del 31.12.2018 e censimento partecipazioni in ottemperanza all’art.20 del D.Lgs.n.175/2016 ed art.17 D.L.n.90/2014. Approvazione;

3.Ratifica deliberazione di G.M. n.324 del 28.11.2019 avente ad oggetto: “ Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art.175,comma 4, del D.Lgs.n.267/2000” – Civeta”;

4.Ratifica deliberazione di G.M. n.325 del 28.11.2019 avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art.175,comma 4, del D.Lgs.n.267/2000” –Impianto elettrico sede Giudice di Pace”;

5.Ratifica deliberazione di G.M. n.326 del 28.11.2019 avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art.175,comma 4, del D.Lgs.n.267/2000” –Riparazione tetti immobili comunali”;

6.Ratifica deliberazione di G.M. n.327 del 28.11.2019 avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art.175,comma 4, del D.Lgs.n.267/2000” –Sostituzione pali pubblica illuminazione”;

7.Ratifica deliberazione di G.M. n.328 del 28.11.2019 avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art.175,comma 4, del D.Lgs.n.267/2000” – Tassa ecologica”;

8.Ratifica deliberazione di G.M. n.329 del 28.11.2019 avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art.175,comma 4, del D.Lgs.n.267/2000) – Piano famiglia 2019 regione Abruzzo DPF013/110 ambito 07 vastese”;

9.Ratifica deliberazione di G.M. n.330 del 28.11.2019 avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art.175,comma 4, del D.Lgs.n.267/2000) – Programma P.I.P.P.I 2019”;

10. Ratifica deliberazione di G.M. n.332 del 28.11.2019 avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art.175,comma 4, del

D.Lgs.n.267/2000) – Progetto Agorà – Spaces 2020”;

11. Prelievo dal Fondo di Riserva – Comunicazione. 12. Artt. 39, comma 2 e 43 del T.U.E.L.- O.d.g. su iniziativa del consigliere comunale Guido Giangiacomo ed altri del 6.12.2019“Rettifica bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.15 posti di agente di polizia locale:requisito della patente di guida di categoria A/A2 di abilitazione alla

guida di motocicli”;

13. Art. 43 del T.U.E.L. Iniziativa del consigliere comunale Guido Giangiacomo ed altri del 5.11.2019, n.62303 di prot., “Proposta di deliberazione del C.C. Atto di indirizzo

politico per revoca decreto sindacale n.13 del 30.10.2019”;

14. Art.43 del T.U.E.L. Iniziativa del consigliere comunale Francesco Prospero ed altri del 22.11.2019, n.66484 di prot.“Proposta di deliberazione del C.C. - Realizzazione campo sportivo in località Incoronata da parte della Società “ Aqualand del Vasto Srl”;

15. Art.43 del T.U.E.L.- Iniziativa del consigliere comunale Vincenzo Suriani del 27.11.2019, n.67299 di prot. “ Proposta di deliberazione - Organizzazione Siren Festival 2020”

16. Art.43 del T.U.E.L. Iniziativa del consigliere comunale Maria Molino ed altri del 27.09.2019, n.55399 di prot. “Mozione per dichiarare lo Stato di emergenza climatica

ed ambientale”;

17. Art.43 del T.U.E.L. Iniziativa del consigliere comunale Guido Giangiacomo del 20.11.2019, 65866 di prot.,“Mozione ex art.57 Regolamento del C.C.- Detenzione locali presso impianto Palazzetto BCC da parte della società privata Pulchra Ambiente S.R.L. ”;

18. Art.43 del T.U.E.L. Iniziativa del consigliere comunale Alessandro d’Elisa del 26.11.2019, n.66946 di prot. “ Mozione ex art.57 del Regolamento del C.C. - Riqualificazione Mercato Santa Chiara”;

19. Art.43 del T.U.E.L. Iniziativa del consigliere comunale Edmondo Laudazi del 25.11.2019, n.66727 di prot., “Mozione ex art.57 del Regolamento sul funzionamento del C.C. - Regolamento Edilizio Tipo (RET) approvato con delibera del Consiglio Comunale n.71 del 29.07.2019 - Chiarimenti ed integrazioni ”;

20. Art.43 del T.U.E.L. – Iniziativa del consigliere comunale Marco Marra ed altri del 6.11.2019 “Mozione ex art.57 del Regolamento sul funzionamento del C.C. - Avvio del bando per le concessioni demaniali come da PDMC e Piano di Gestione del SIC Marina di Vasto”.