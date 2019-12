Tumori, tre importanti congressi medici col dottor D’Ostilio e l’associazione "La conchiglia"

Il 16 dicembre 2019 a Lanciano, all'hotel Villa Medici, si è concluso il ciclo di tre congressi medici organizzato dal responsabile dell’unità operativa complessa di oncologia Lanciano–Vasto, dottor Nicola D’Ostilio, in collaborazione con l’associazione La Conchiglia Onlus.

I congressi sono tutti rivolti a medici ed infermieri di varie realtà della nostra Regione.

I primi due congressi si sono svolti presso l’Hotel Excelsior a Vasto.

Nel primo, del 21 novembre, dal titolo "Focus sui tumori del rene e della prostata in fase metastatica e del testicolo", si sono affrontate le patologie uro-genitali. Nel secondo del 5 dicembre si è centrato il dibattito-studio su "Terapie a bersaglio molecolare ed immunoterapia" nella patologia oncologica colo-rettale,dalla fase iniziale a quella metastatica, esplorando le terapie convenzionali a tutto tondo e le prospettive future quali l’immunoterapia.

Il terzo congresso che ha come titolo "Il trattamento delle neoplasie polmonari non a piccole cellule in stadio avanzato", vedrà come negli altri due congressi la partecipazione ed il confronto di esperti nazionali e regionali che con il loro apporto di esperienze cliniche,contribuiranno a ribadire il ruolo importante ed imprescindibile della condivisione e della multidisciplinarietà nelle cure delle malattie oncologiche.

Comunicato stampa associazione La Conchiglia Onlus