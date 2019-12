Primo posto in campionato e qualificazione Champions, Natale felice per lo Juventus club

Entusiasmo per il primo posto in campionato e per la brillante qualificazione agli ottavi di Champions League. C'è soddisfazione tra gli iscritti dell'Official fan club Juventus di Ributtini, dove si respira aria natalizia.

"Natale è l'occasione giusta e bella per stare insieme a chi ami e con le persone con cui condividi una comune passione. In pieno spirito natalizio e in un clima di festa, sabato 14 dicembre i soci dell'Official Fan Club Juventus Ributtini si sono ritrovati presso il Poseidon Beach Village a San Salvo Marina per vivere in grande armonia il primo Natale del club nato a giugno 2019. Soci e simpatizzanti hanno vissuto una serata piena di entusiasmo e divertimento.

Il direttivo ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e hanno voluto trascorrere una bella serata per scambiarsi gli auguri di buon Natale con tutti coloro che hanno il cuore bianconero".