Preparativi in corso per il presepe vivente a Miracoli: edizione all’insegna del "porsi a servizio"

"Porsi al servizio" degli altri è sicuramente un atteggiamento poco di moda in quest’epoca, anche se il messaggio di Gesù può essere ben racchiuso in questo concetto. Ed allora, proprio per questo motivo, gli organizzatori del Presepe Vivente dei Miracoli di Casalbordino hanno voluto intitolare al servizio al prossimo l’ottava edizione del Presepe Vivente. Il titolo, per nulla scontato, ha rappresentato una sfida per gli organizzatori che hanno voluto, in questo modo, invitare tutta la parrocchia a mettersi in discussione offrendo il proprio servizio, impegnandosi in prima persona nella Sacra rappresentazione della nascita di Gesù.

I risultati non sono mancati e le novità sono ancora allo studio degli organizzatori. Quest’anno le date in cui si svolgerà la Sacra Rappresentazione sono giovedì 26 e domenica 29 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Lo spazio in cui si sta allestendo la piccola Betlemme resta la zona adiacente la Basilica Santa Maria dei Miracoli a Casalbordino.

Per tutte le notizie sul presepe vivente è possibile consultare la pagina ufficiale su facebook - clicca qui