Lions club Adriatica Vittoria Colonna, "Festa degli auguri" con donazioni

Si è ripetuto anche quest’anno il tradizionale appuntamento dei soci del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna con la Festa degli Auguri, un evento che rappresenta da sempre l’occasione sì per scambiarsi gli auguri per le imminenti festività natalizie, ma sempre più spesso anche per scrivere belle pagine di solidarietà.

Una parola, solidarietà, che racchiude l’essenza dell’essere Lions e che i soci del quasi trentennale sodalizio vastese non perdono occasione di concretizzare realizzando iniziative e raccogliendo fondi.

E la serata di giovedì, condotta dalla cerimoniera Maria Pia Smargiassi, ha rappresentato un momento dalla triplice importante valenza: perché da una parte vi è stata la conviviale quale tradizionale strumento per rinsaldare i rapporti e respirare l’atmosfera natalizia; dall’altra, attraverso una tombolata è stato possibile raccogliere ulteriori fondi per realizzare nuovi services, ma, soprattutto, è stata l’occasione per distribuire quanto raccolto con iniziative ad hoc nel corso di questi primi mesi dell’anno sociale lionistico.

Alla presenza del primo cittadino vastese Francesco Menna, che come fa ogni qualvolta si presenti l’occasione ha ringraziato i Lions per quello che fanno sul territorio ribadendo l’importanza della collaborazione tra associazioni di servizio come la LCI e le Amministrazioni comunali, il Presidente del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Luigi Marcello, ha concretamente dato corpo ad alcune donazioni, in particolare al servizio di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale S. Spirito di Pescara e al Centro psico-riabilitativo ‘Villa S. Chiara’ di Vasto Marina.

Come anticipato la serata è stata movimentata dalla tradizionale tombola, ma non è mancato l’arrivo di Babbo Natale, anzi, dei Babbi Natale che hanno omaggiato i presenti di un dvd che racconta le attività svolte nel passato anno sociale dal Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna e la cerimonia della Charter e del passaggio del martelletto, che ha vissuto uno dei momenti topici nella riapertura al pubblico del risistemato Museo del Costume del Vasto.

Infine, spazio anche alla premiazione del concorso ‘Un Poster per la pace’, service internazionale volto a sensibilizzare i giovani alla cultura della pace, appunto, che quest’anno ha visto l’affermazione di due rappresentanti del gentil sesso. Infatti, per la scuola secondaria di I grado ‘G. D’Annunzio’ di Furci, il primo premio è andato alla giovanissima Anna Marraffini della 1.ma classe, mentre, per la scuola secondaria di I grado ‘R. Paolucci’ di Vasto, il poster premiato è stato quello di Chiara Bolognese della classe 2.nda B, poster scelto dal Comitato ad hoc presieduto dalla Melvin Jones Fellow Angela Poli quale migliore in assoluto tra i 137 visionati dal comitato.

Luigi Spadaccini - (foto di Massimo Molino)