La scuola dell’infanzia di via Verdi incontra Babbo Natale

"Innumerevoli alberi di Natale, migliaia di piccole luci colorate, elfi, carillon, vecchi giocattoli e miniature... e poi slitte, renne, orsi polari e ghiacci. Questo lo spettacolo che si è aperto ai nostri occhi nella grande casa di Babbo Natale di Candela (Foggia). Quest'anno, infatti, nell'ottica di una scuola unita, attiva e partecipativa, i rappresentanti dei genitori hanno accolto con grande entusiasmo la proposta di una giornata tutti assieme per visitare la casa di Babbo Natale di Candela". Gli insegnanti raccontano, in una nota, la bella esperienza vissuta.

"Con ammirevole impegno e stupefacenti e quasi invidiabili capacità organizzative, sono riusciti a gestire le numerosissime adesioni e ad organizzare un'uscita per ben 270 persona tra adulti e bambini.

E così, la Scuola dell'Infanzia di via Verdi (Istituto Comprensivo numero 2 di San Salvo), accompagnata da ben cinque autobus, ha fatto visita al dolce vecchietto che da sempre riempie i sogni di tutti i bambini.

La sua dimora è ospitata nel Palazzo Ripandelli, risalente al 1600 e articolato su tre livelli, un luogo bellissimo che si presta perfettamente ad accogliere il magico evento annuale.

Grandi e piccini sono rimasti incantati attraversando le varie stanze preparate con maestria. A Candela a Natale tutto è incantato, tutto è magico...insomma tutto si presta a regalare al visitatore un'esperienza semplicemente stupenda.

Nota di merito va fatta all'organizzazione: staff gentilissimo, tutto curato nei minimi particolari, ambienti super accoglienti, wc pulitissimi.

Una visita da ripetere e da consigliare a tutti. La Scuola dell'Infanzia di via Verdi si unisce nel ringraziare i rappresentanti dei genitori: Marianna Andrisani, Eleonora Andrisani, Veronica Scarano, Antonio D'Anna e Marilena Palombo per il loro impegno e per il loro entusiasmo e il nostro dirigente scolastico, professor Vincenzo Parente, che con tutta la famiglia ha accettato di partecipare a​ questa giornata".