La clinica estetica del dottor Luca Memmo diventa centro Alma Lasers

Nel luglio 2005 usciva l’edizione di Vogue più chiacchierata della storia. Si chiamava “Makeover Madness”, follia da chirurgia estetica, praticamente. Nelle sue pagine si mostrava come la medicina estetica stesse prendendo il sopravvento come una sorta di moda o di psicosi da perfezione estetica. Nell’ultimo decennio probabilmente la situazione è degenerata ulteriormente, lasciando trapelare casi in cui la chirurgia estetica mancava di professionalità, qualità e buon gusto. Ma dov’è il confine tra la buona chirurgia estetica e quella cattiva? Difficile, ma non impossibile capirlo. Sicuramente, un ottimo parametro di giudizio può essere prendere come modello ciò che è di buona qualità. In questo caso, la clinica del dottor Luca Memmo, da poco diventata unico Centro Alma Laser di tutta la riviera adriatica, si pone come esempio primario. In questa clinica non troverete solo professionalità, cortesia e i migliori macchinari per la cura dei vostri inestetismi, ma anche una vera e propria attenzione alle vostre necessità più intime. Il paziente, entrando nella clinica del dottor Memmo, è subito catapultato in un ambiente sereno, confortevole: una vera esperienza piacevole dove potersi sentire a proprio agio: “Quando i pazienti entrano nel mio studio si sentono immediatamente circondati dalla bellezza. Le geometrie, le luci, gli spazi: tutto è stato progettato e pensato per far sentire bene i pazienti e metterli subito a contatto con la percezione della bellezza. Qui si viene per migliorare la qualità della propria vita, non solo dell’estetica.”

Girando tra le sale della clinica, dove il dottore collabora con vari specialisti, tra cui flebologi, ginecologi e tricopigmentatori, ci si rende conto della presenza di un elemento che solitamente manca in qualsiasi altro studio medico, rendendolo asettico: qui c’è passione e la si può vedere e percepire in ogni dettaglio pensato per il paziente. “Ho capito che volevo fare il chirurgo estetico nel corso dei miei anni di studio”, ci spiega il dottor Memmo, “Per diversi anni, infatti, al posto di andare al mare d’estate sono stato negli Stati Uniti per seguire il lavoro di tre diversi chirurghi estetici. Dopo gli studi in Italia e negli Stati Uniti sono stato in Belgio per la specializzazione e successivamente ho lavorato anche in Francia e Svizzera. Dopo qualche anno di esperienza a Milano sono tornato a Vasto. In primis, perché le mie radici sono fondamentalie poi perché questa zona è ancora vergine dal punto di vista della chirurgia estetica, nessuno ha un centro come il mio”. In Italia, infatti, esistono solo dieci centri Almacare, principalmente a Milano, Torino e Roma, e poi c’è il centro di Vasto del dottor Luca Memmo.

“L’obiettivo della chirurgia estetica è dare la possibilità alle persone di sentirsi meglio con loro stesse e cercare di realizzare il più possibile quella che è l’immagine che vorrebbero di loro stesse”, ci spiega mentre ci mostra i laser nella saletta operatoria “Ho una maggioranza di pazienti donne, ma la percentuale degli uomini è in aumento. Ci sono tanti trattamenti anche per loro infatti: capelli, naso, palpebre, rimozione di peli, liposuzione o mesoterapia”.

Tanti e molto elaborati i laser Almacare e già solo guardandoli si fa presto a capire perché siano rinomati tra i migliori laser del mondo. Nel centro medico del dottor Memmo troviamo Il laser chirurgico Co2, ad anidride carbonica, in grado di rimuovere qualsiasi formazione cutanea (fibromi, cheratosi seborroiche) e migliorare le cicatrici come, ad esempio, quella da acne o le ipertrofiche. Inoltre migliora l’aspetto superficiale della pelle, l’omogeneità. Inoltre è potentissimo anche per operare in quanto riesce a tagliare e cauterizzare in contemporanea. Ha anche un manipolo vaginale, per migliorare e ringiovanire, anche a livello funzionale, l’intimo femminile. Ha un ulteriore manipolo che invece può essere utilizzato tipo radiofreqeunza per conferire un effetto lifting alla pelle. Inoltre, abbiamo un laser vascolare, utile per angiomi e capillari. Il DYE laser utile per la cuperose. A questo può essere associato un manipolo per le macchie e discromie cutanee, come le macchie senili o le cicatrici pigmentate. Un secondo puntale serve invece per la rimozione dei tatuaggi. L'Erbium, è invece un laser frazionato sempre per il miglioramento del tono della pelle. C’è poi il laser per la depilazione progressivamente definitiva, il migliore al mondo per questo tipo di trattamento, il famoso Soprano Ice. Il NIR è un tipo di macchinario a infrarossi che consente di trattare la cellulite e tendere la pelle per ottenere un ottimo effetto tightening.

Che dire? Per Natale, il miglior regalo, fatelo a voi stessi, prenotate una visita dal dottor Luca Memmo, ricordandovi che il dottore riceve anche a Pescara, Roma e Milano. Perché belli si nasce, bellissimi si diventa.

