Furti nei garage: ladri a caccia di olio e provviste

Diversi garage della città sono finiti nei giorni scorsi nel mirino dei malintenzionati. La scorsa settimana, in orario pomeridiano, un furto è stato messo in atto in una traversa di corso Mazzini in orario pomeridiano. Nonostante la presenza di un cancello automatico a protezione del sotterraneo i ladri si sono dapprima introdotti nella zona dei garage, hanno tentato di forzare una serratura e poi sono riusciti nel tentativo di aprire una porta, portando via una trentina di litri d'olio conservati nel box insieme a provviste alimentari.

È di ieri, invece, una segnalazione di apertura con scasso di garage in via Giulio Cesare. Anche qui sono state forzate almeno un paio di serrature - stando alle testimonianze dei residenti - ma in questo caso i ladri sono andati via a mani vuote.