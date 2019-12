Campionato italiano bjj: doppio oro per Di Nella in una delle gare più importanti della stagione

Due medaglie d'oro per Alessandro Di Nella nel Roma Challenge 2019, tappa del Campionato italiano di jiu jitsu. In una delle gare più importanti della stagione, l'atleta sansalvese si è imposto sia nella sua categoria, sia quale vincitore assouto della competizione.

Un doppio oro che arriva in un periodo non facile: "Seppur non in grande forma, visto che ho ancora i postumi dell'operazione al ginocchio cui mi sono sottoposto un mese fa, ho portato a casa un risultato ambito", commenta Di Nella. "Rivolgo i dovuti ringraziamenti al maestro Pino Petrini, alla dottoressa Simona Rossetti per l'operazione e al mio preparatore tecnico Stefano Silla per il pronto recupero del mio ginocchio, oltre a tutti i ragazzi di Tribe jiujitsu Pescara e della Kosen Judo-Bjj Palestra Athena".