Tribunali, la vita si allunga fino al 2022: prorogati Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona

Per i Tribunali abruzzesi a rischio chiusura arriverà una proroga fino al 2022. Parlamentari abruzzesi e Ordine degli avvocati speravano almeno nel 2013, anzi il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Gianluca Castaldi, ha chiesto il 2024.

Per il momento, la vita dei palazzi di giustizia di Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona si allunga di un altro anno: dal 2021 al 2022. Il provvedimento è stato, infatti, inserito nel decreto Milleproroghe. "Mancano pochi giorni all'approvazione - annuncia Stefania Pezzopane, senatrice del Pd - e all'interno si sta inserendo la proroga fino al 2022 per i Tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. Una buona notizia per i nostri territori, molto attesa e per la quale questa maggioranza ed il Governo si sono impegnati da tempo. Il mio impegno, assieme ai colleghi parlamentari del territorio e con il sottosegretario Castaldi, sarà per definire il percorso per una soluzione di riforma definitiva della geografia giudiziaria che salvaguardi i presidi di giustizia sui territori. Intanto, con la proroga al 2022, un intero triennio, i Tribunali potranno programmare la loro attività per il meglio".