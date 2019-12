Torna il presepe vivente di Lentella: percorso più lungo per la 5ª edizione

Torna con un'edizione accresciuta nel percorso e nell'apertura il presepe vivente di Lentella. Per il quinto anno consecutivo, la parrocchia S. Maria Assunta e gli Amici del Borgo, con il patrocinio del Comune, della fondazione di partecipazione per l'Arte, l'Archeologia e la cultura vastese e della cooperativa sociale onlus "Nuvola", organizza la rappresentazione negli angoli più suggestivi del paese.

Tre le date in programma in questo periodo natalizio: 26 dicembre, 29 dicembre e, l’ultima, 5 gennaio 2020 con l’arrivo dei Re Magi. Il percorso – che si snoderà per un chilometro nel centro storico – aprirà alle 17 e durante la visita si potranno degustare prodotti tradizionali.

"È una bella occasione per rivivere, fare memoria di un'avvenimento che ha sconvolto l'intera umanità: la nascita di Gesù Bambino", commenta il parroco don Simone Calabria.