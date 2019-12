Suor Alessandra Smerilli: "I giovani ci chiedono di fare qualcosa per il futuro"

Suor Alessandra Smerilli, economista e consigliere di Stato del Vaticano, ha la grande capacità di affrontare temi complessi con una grande efficacia comunicativa. Ed è stato così anche ieri, nell'incontro organizzato dal Lions Club Vasto Host all'istituto Palizzi di Vasto a cui hanno partecipato gli studenti del corso Amministrazione, Finanza e Marketing e diversi soci del club. "Siamo chiamati a ripensare il modo di concepire l'economia", ha detto la dirigente scolastica Nicoletta Del Re nel suo saluto introduttivo, ricordando che "stiamo lavorando sul tema dell'economia civile, dell'economia sostenibile e dell'economia circolare da ormai due anni.". Il presidente del Lions Club, Piero Uva, ha sottolineato che "economia, ecologia e solidarietà si intracciano sempre. Il futuro dipende dall'evoluzione armonica di questi tre parametri".

Nel suo intervento, Suor Smerilli ha esordito ricordando come, negli ultimi tempi, ci sia un cambiamento spinto da fattori come l'enciclica Laudato si' di Papa Francesco, "che all'inizio non venne presa molto in considerazione" per la profondità delle sue riflessioni, e il movimento dei Fridays for future, "dicendo grazie ai giovani che hanno iniziato a manifestare". Questo ha generato un cambiamento di azione anche nelle imprese, nel loro modo di produrre e nell'attenzione ai temi della sostenibilità. L'aspetto più importante dell'enciclica di Bergoglio è che "tutto è connesso. Veniamo da un secolo di contrapposizioni e siamo entrati in un secolo in cui dobbiamo comprendere che o le cose vanno insieme o non si può far nulla. Il grido dei poveri e il grido della Terra sono lo stesso grido". Per una Terra che si degrada c'è una disuguaglianza nel mondo che sta crescendo.

La religiosa ed economista vastese ha poi ricordato che a marzo, i giovani - studenti di economia e imprenditori - di tutto il Mondo si ritroveranno ad Assisi per "Economy of Francesco" con l'obiettivo di "stringere un patto per cambiare l'economia". Cruciale è il ruolo delle imprese che "hanno la responsabilità di non sotrrarre ricchezza al bene comune". E poi la politica. "Serve una politica che metta al centro i giovani. C'è bisogno di un'alleanza tra generazioni".