Iannone: "Sono totalmente tranquillo. Massima fiducia nella conclusione positiva della vicenda"

"Sono totalmente tranquillo e ci tengo a tranquillizzare i miei tifosi e Aprilia Racing". Andrea Iannone commenta sul suo profilo Instagram la notizia di questa mattina della sua sospensione per una presunta positività ad un controllo antidoping [LEGGI].



"Mi rendo disponibile a qualunque contro analisi in una vicenda che mi sorprende, anche perché – a ora – non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale - scrive Iannone - . Negli anni, e anche in questa stagione, mi sono sottoposto a continui controlli, risultando ovviamente sempre negativo, per questo ho la massima fiducia nella conclusione positiva di questa vicenda".