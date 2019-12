Futsal Vasto: vince l’under 15, under 17 a valanga, cade l’under 19

Campionato under 15 | Futsal Vasto - Lions Bucchianico 4-1

Con una buona prova i ragazzi di mister Trapani battono i pari età del Bucchianico. Nel primo tempo il punteggio è fermo sull'1-1 con il gol vastese di Tarantini. Poi, nella ripresa, ci pensa Maranca con una tripletta a regalare la vittoria ai suoi che conquistano così tre punti preziosi in classifica.

Campionato under 17 | Squali Pescara Sud - Futsal Vasto 0-13

Futsal Vasto a valanga sul campo del circolo tennis La Campagna di Francavilla contro la squadra pescarese. I ragazzi di mister Porfirio giocano con convinzione senza lasciare spazi agli avversari e alla fine chiudono con 13 gol fatti e zero subiti. Triplette per D'Annunzio, Di Donato e Laganella, due gol per Coppola e una rete a testa per Notarangelo e Peluzzo.

Campionato nazionale under 19 | Acqua e Sapone - Futsal Vasto 5-1

Niente da fare per il Futsal Vasto in casa della capolista. Nel primo tempo l'Acqua e Sapone blinda il risultato andando sul 5-0. Nella ripresa la squadra di Giacomucci prova a reagire e trova il gol di Antenucci al 18' per il 5-1 finale.