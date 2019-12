Ecco "Arriverà", una nuova canzone degli LPDM

Secondo brano inedito per gli LPDM, giovane band del Vastese che presenta oggi Arriverà. Dopo Sentila [CLICCA QUI], i cinque giovani musicisti - dopo tante serate dal vivo - hanno registrato questa nuova canzone frutto di una scrittura "collettiva".

Con la voce graffiante di Mario Conti ci sono il basso di Matteo Colameo, la batteria di Elia D'Ovidio e le chitarre di Nicolò Perrozzi e Giuseppe Aquilano. In Arriverà c'è il racconto di una tribolata storia d'amore, "Arriverà quel giorno in cui, io son sicuro, che da me tu ritornerai", canta Mario Conti.

In attesa del videoclip Arriverà è stata pubblicata su Spotify [CLICCA QUI] e Youtube [CLICCA QUI].

Gli LPDM su Facebook - CLICCA QUI