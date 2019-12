"Le luci del Presepe": i mostra i lavori dei ragazzi del Centro Diurno

Si chiama "Le luci del Presepe" la mostra realizzata dai ragazzi del Centro Diurno Disabili del Comune di Vasto che sarà aperta per due giorni - oggi 17 dicembre e domani 18 dicembre - nella Sala Mattioli in corso de Parma e per altri due giorni - il 19 e 20 - sarà accolta dal Centro commerciale del Vasto in via Cardoni.

I ragazzi che frequentano il Centro di via Bosco dei Servizi Sociali, guidati dalle loro educatrici del Consorzio Sgs, hanno realizzato numerosi presepi e altri addobbi natalizi, lavorando con passione e spirito di collaborazione. Il frutto del loro impegno è visibile nella mostra che aprirà oggi pomeriggio in centro. Sarà possibile acquistare presepi e decorazioni e il ricavato servirà per finanziare i laboratori in cui sono impegnati i ragazzi.

"Anche quest'anno torniamo con il nostro appuntamento natalizio - spiegano le operatrici del Centro -. Vogliamo ringraziare i commercianti del Consorzio Vasto in Centro che hanno acquistato diversi presepi e li hanno esposti nei loro negozi. Per i ragazzi è un bel segno".