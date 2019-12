Mensa Caritas, suor Gianna: "Grazie a chi ci permette di portare avanti questa opera"

La Mensa Caritas, in via Buonconsiglio a Vasto, è ormai da tanti anni un punto di riferimento per le persone in difficoltà garantendo, ogni giorno, un pasto caldo a chi non può permetterselo. La mensa si sostiene grazie all'impegno di tanti volontari, guidati con passione da Suor Gianna Rosa Caponi, e grazie al sostegno di benefattori che, in diversi modi, danno il loro contributo. Ed è a loro che si rivolge Suor Gianna nel suo messaggio di ringraziamento in occasione del Natale.

Carissimi amici,

Natale è alle porte e vorrei inviarvi, assieme ai miei volontari della mensa Caritas, gli auguri più cari di buone feste. È grazie a persone come voi che con tanta generosità, scaturita dal vostro buon cuore, ci viene data la possibilità di proseguire e portare avanti sempre con maggior entusiasmo, questa opera nei confronti dei fratelli meno fortunati di noi.

Il vostro aiuto è un segno concreto della vostra sensibilità verso chi, per mille ragioni, si trova nella necessità di avvalersi del nostro servizio. Da parte di tutti noi, ospiti e volontari, desidero augurare Buon Natale e felice Anno Nuovo a voi e alle vostre famiglie con questo bellissimo pensiero di Madre Teresa: è Natale ogni volta che permettete al Signore di rinascere per donarlo agli altri.

Con riconoscenza

Suor Gianna Rosa Caponi