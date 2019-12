All’HFC i 16 fighters più forti d’Italia a Vasto per il "Fight Clubbing The Reality"

Sabato 21 dicembre 2019, al Pala Bcc di Vasto, riflettori accesi su uno dei più grandi eventi italiani di sport da combattimento, il Fight Clubbing The Reality, presentato dalla Sparta Group Academy di San Salvo e patrocinato dalla FIKBMS (Federazione Italiana Kick Boxing Muay Thai Savate Shoot Box - Coni).

Si tratta del primo reality italiano su queste discipline che ha preso il via il 21 novembre scorso a Roma sul ring del Salone d'Onore del Coni alla presenza del presidente Giovanni Malagò. Il format ha una durata di sei mesi durante i quali, all'interno dei più rinomati eventi sportivi, i 16 fighters più forti d'Italia si sfideranno in due tornei a eliminazione diretta di Muay Thai e K-1 per la conquista del titolo del mondo Pro della 71 kg.

Il prestigioso evento si inserisce all'interno dell'HFC - Histonium Fighting Championship che prevede anche altri match di MMA, di K-1 con l'atleta vastese Andrea Trivilini, Kick Boxing con il piccolo Antonio La Verghetta e di pugilato Pro con Luigi Alfieri.

I combattimenti avverrano sotto lo sguardo attento di Fabio Siciliani, il sei volte campione del mondo di Muay Thai e di altre personalità del mondo dello spettacolo e dello sport.

Gli incontri in programma:



MUAY THAI

Martin Meoni VS Doru Manolea

Fabio Puce VS Alessandro Crescenzi

Tiziano Campus VS Andrea Liuzzi

Francesco Iadanza VS Oussama Rebbani

K-1

Giovanni Spanu VS Samuele Minervino

Samed Memaj VS Taras Hnatchuk

Aldo Cirillo VS Zakaria Lamrhari

Angelo Leonzio VS Claudio Ivaldi

Lo start è previsto per le ore 20 al Pala Bcc di via dei Conti Ricci a Vasto. È possibile acquistare i biglietti in prevendita su circuito Ciaotickets: acquista.

INFO

339 1168265 | 320 2775480

spartagymacademy@gmail.com

Pagina Facebook