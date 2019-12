Fibra ottica, Bosco: "Il ripristino delle strade è già iniziato: nuovo asfalto ampio un metro e 20"

"Voglio rassicurare i cittadini: le tamponature in cemento che si vedono sulle strade sono solo una fase dei lavori, attuati in base alle norme del decreto scavi". Così Anna Bosco, assessora all'Innovazione e alla Trasformazione Digitale del Comune di Vasto, risponde alle lamentele di automobilisti e pedoni per le strade rotte dai lavori realizzare e interrare la rete in fibra ottica.

"Prima l'impresa ha proceduto alla posa in opera, poi sono iniziati venerdì scorso i ripristini dell'asfalto. Il ripristino è iniziato da via Santa Caterina da Siena e proseguirà sulle prime strade su cui gli operai dell'impresa hanno scavato. Gli interventi non si limiteranno a coprire i canali scavati, ma si estenderanno a una superficie di ampiezza almeno cinque volte superiore, quindi su non meno di un metro e venti centimetri per ognuna delle carreggiate. I lavori di posa della fibra ottica proseguiranno il prossimo anno ancora per alcuni mesi".