Catia Di Fabio presenta ’Fruttortoli’, la sua fiaba "sulla magia della natura"

Sarà presentata oggi pomeriggio, lunedì 16 dicembre, alle 17.30 da Moliere bistrot caffè letterario di San Salvo, la fiaba per bambini scritta da Catia Di Fabio. "Fruttortoli. Una storia sulla magia della Natura", era nato diversi anni fa, in occasione dell’Expo 2015 Nutrire il pianeta, energia per la vita, come progetto scolastico per la scuola dell’infanzia paritaria diretta da Catia Di Fabio. Le illustrazioni sono di Michela Pollutri.

Il racconto ha due obiettivi: "La sensibilizzazione al rispetto della Natura, oltre che al valore della condivisione e dell’aiuto reciproco, ma anche la trasmissione di insegnamenti e tradizioni che appartengono al nostro Paese. Si tratta, inoltre, di un racconto adatto ai bambini che mal volentieri mangiano frutta e verdura. Assieme ai personaggi della storia, potranno assaporare la magia della Natura e la bontà del cibo che essa ci offre".

I bambini e i genitori che parteciperanno all'incontro, che sarà moderato da Angela Menna, potranno ascoltare la fiaba, partecipare a un simpatico laboratorio/gioco gratuito e degustare gustosi succhi di frutta.