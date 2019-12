"Stampa che ti passa", buona la prima. Le 5 autrici: "L’importante è emozionarsi"

Vasto che si vede, Vasto che s'intuisce. In un equilibrio di colpo d'occhio e fantasia. Scommessa vinta per le cinque autrici di Scatta che ti passa-Uast'è bell' e terra d'eure, la mostra one day-all day che ieri ha creato interesse e apprezzamento tra i visitatori.

Soddsfatte le organizzatrici, Luciana Nocciolino, Giovanna Palladino, Melina Troilo, Pina Manso, Manuela Antenucci: "Per qualcuno, è stato come un ritrovarsi tra amici, per altri è stata un'occasione per incontrarsi tra appassionati di fotografia . Per noi, il piacere di passare, attraverso le immagini, il messaggio: stampa che ti passa. Stampiamo le foto, perfette o imperfette, l'importante è emozionarsi. A dare forza all'allestimento, alcuni pezzi unici di Le Grenier, così il visitatore ha potuto meglio elaborare nel proprio immaginario la scena della fotografia. Presenza massiccia di pubblico, non ci aspettavamo tanto rumore! Quindi Vasto ha voglia di eventi, di conoscenze e di stimoli".