Niente da fare ad Atri per il Futsal Vasto: biancorossi sconfitti 6-4

Il Futsal Vasto torna a mani vuote dalla trasferta in casa dell'Hatria Team nella 13ª giornata del campionato di serie C1. I biancorossi, dopo lo svantaggio iniziale, riescono a rimontare con una doppietta di capitan Gaspari. Poi il blackout che ha pemersso all'Hatria di portarsi sul 4-2. Mileno accorcia le distanze, poi nel minuto di recupero c'è prima il 5-3 della squadra di casa, poi Sputore riporta sotto i suoi sul 5-4. Nella ripresa gli uomini di mister Rossi provano il tutto per tutto ma il gol non arriva. Riesce però a segnare l'Hatria, sfruttando una disattenzione vastese e fissando il punteggio sul 6-4. Sabato prossimo ultimo impegno del 2019 per i vastesi che saranno di scena sul campo de La Fenice.

La 13ª giornata

Area L'Aquila - Es Chieti 4-3

Futsal Lanciano - Orione Avezzano 1-0

Hatria Team - Futsal Vasto 6-4

Lisciani Teramo - Atl.Silvi 1-3

Magnificat - Sport Center 5-4

Sulmona Futsal - Antonio Padovani 2-1

La Fenice - Lions Bucchianico 4-2

La classifica: 37 Atl. Silvi, Magnificat; 27 Futsal Lanciano; 25 Sulmona Futsal, A. Padovani; 22 Sport Center; 21 Orione Avezzano; 17 Futsal Vasto; 15 Hatria Team; 10 Area L'Aquila, Es Chieti; 7 La Fenice; 5 Lions Bucchianico; 4 Lisciani Teramo.