L’ottavo viaggio di Sindbad: musica e parola al Teatro Rossetti

Il nuovo appuntamento, domenica 15 dicembre, alle 17,30, della Stagione concertistica del Teatro Rossetti di Vasto è con L’ottavo viaggio di Sindbad.

Interpreti: Giusi Cataldo, voce recitante; Linea Ensemble: Marco Cianchi, chitarre; Francesco Saverio Galtieri, piano, synth, live electronic; Stefano Ribeca, flauto traverso, flauti dritti, saxofoni; Rodolfo Rossi, vibrafono, marimba, percussioni.

Il tema del viaggio, presente nelle letterature di tutte le epoche e di tutte le geografie, contiene un insieme di valori etici, esistenziali e religiosi ben riconoscibili e comuni anche a culture diverse che hanno il mare, questo mare così problematico e presente nella cronaca di questi tempi, al centro di ciascuna narrazione. Il concerto L'ottavo viaggio di Sindbad è un incontro tra due linguaggi, la musica e la parola, per raccontare il viaggio come mezzo di conoscenza, di confronto, di scambio. La melodia delle parole. La narrazione della musica.

Giusy Cataldo, con la sua prima attività teatrale, come regista, in "Le voci buie", scritto a quattro mani con Caronna, vince il premio AstiTeatro 1995" per le categorie "miglior testo teatrale" e "miglior regia". Vittorio Gassman, Gigi Proietti e Giorgio Strehler sono stati i suoi maestri a teatro, Mario Monicelli e Carlo Verdone i nomi che l’hanno lanciata, giovanissima, nel mondo del cinema.

Linea Ensemble è composto da artisti provenienti da ambiti musicali diversi: musica classica, musica contemporanea, musica jazz. I componenti l’ensemble, nelle loro personali esperienze, hanno collaborato con artisti quali Salvatore Accardo, Nicola Arigliano, Gianni Basso, Franco Cerri, Alvin Curran, Steve Grossman, Mike Melillo, Ennio Morricone, Steve Reich ed istituzioni quali l’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, l’Orchestra Roma Sinfonietta, il Parco della Musica Contemporary Ensemble, Francesco De Gregori, Trio Chitarristico di Roma.

Ingresso € 15 (studenti € 10)

La biglietteria del Teatro apre un’ora prima del concerto

Prenotazioni e info: Do It Yourself - tel. 0873-566 140

www.teatrorossetti.it