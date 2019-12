A Marco La Verghetta i premi di Coni e Cip per l’impegno come tecnico nel settore paralimpico

Doppio riconoscimento per il vastese Marco La Verghetta in occasione degli annuali appuntamenti in cui, a livello provinciale e regionale, il Coni e il Cip (Comitato Italiano Paralimpico) assegnano i premi agli atleti e ai tecnici che si sono distinti nell'anno appena trascorso. La Verghetta da qualche anno è componente dello staff della nazionale paralimpica di tiro a segno con cui ha partecipato, lo scorso ottobre, ai Mondiali in Australia [LEGGI]. Il tecnico vastese, tesserato per il TSN Pescara con cui gareggia nella specialità P10 - con ottimi risultati - e collabora come preparatore, è stato premiato in occasione della festa provinciale del Coni con una targa di riconoscenza per l'attività svolta. La Verghetta è stato poi premiato ieri, a Teramo, dove si è svolto l'appuntamento regionale del Cip. Il presidente regionale Mauro Sciulli gli ha consegnato la targa "per il proficuo impegno nel valorizzare l'attività paralimpica".

Due riconoscimenti che sono la ciliegina sulla torta di un anno 2019 che, per La Verghetta, è stato segnato da tante soddisfazioni. Gli atleti azzurri, accompagnati dallo staff guidato dal ct Giuseppe Ugherani, hanno vissuto un'esperienza da protagonisti in Australia e ora guardano con fiducia a Tokyo 2020. Anche potendo contare su un tecnico della Nazionale, c'è fermento anche per il tiro a segno paralimpico in Abruzzo. A fine novembre il poligono di Pescara ha ospitato un open day che ha ottenuto buoni riscontri e, anche per il futuro, ci sono molte iniziativa in programma per diffondere questa disciplina.