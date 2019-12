Rubavano addobbi natalizi nel centro storico di Vasto: due persone denunciate

Addobbi natalizi che vanno a ruba nel senso letterale del termine. A Vasto due persone del posto (S.D. di 40 anni e D.G.M. di 37) sono state denunciate per furto aggravato in concorso dalla polizia del locale commissariato.

Vittime dei furti sono stati alcuni esercenti del centro storico che non hanno ritrovato al loro posto alberi di Natale, luminarie e oggetti artistici vari.

"L’intensificazione dei servizi di controllo del territorio – spiega il commissario Fabio Capaldo – attuato dagli operatori della Polizia di Stato a tutela dei vari obiettivi sensibili, ha avuto tra gli scopi anche l’individuazione degli autori di tali furti, al fine d’interrompere tale attività delittuosa. Nella serata di ieri durante il pattugliamento, nelle vie del centro storico il personale in servizio di volante individuava ed identificava i responsabili, noti alle forze dell’ordine in quanto già pregiudicati per reati contro il patrimonio".

"Un ruolo decisivo hanno avuto le immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza del Comune nelle quali gli operatori hanno riconosciuto inequivocabilmente gli autori del furto i quali, all’atto del controllo, non solo avevano lo stesso abbigliamento indossato nei giorni in cui hanno commesso il reato, ma avevano a seguito anche uno zaino contenente arnesi atto allo scasso, opportunamente sequestrato. Sono stati accompagnati negli uffici del commissariato e sottoposti a fotosegnalamento. Deferiti alla locale autorità giudiziaria, dovranno rispondere di furto aggravato in concorso".