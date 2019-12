Domenica il 9° "Mandamento Tour" a Casalbordino

Domenica 15 dicembre, 9° Mandamento Tour a Casalbordino (ore 08.45) ritrovo in località Madonna dei Miracoli, di fronte alla Basilica.

L'iniziativa podistica di allenamento collettivo non agonistico, con un giro panoramico di 22,5 km, è organizzata dall'Asd Runners, in collaborazione con Antonio Angelucci dell’Avis "Don Antonio Tobia".

"Cercate e unitevi ad un gruppo di runners. Sarà un’esperienza positiva che vi farà conoscere davvero tanti nuovi amici e amiche. I gruppi di runners sono unici: non c’è competizione e ogni componente del gruppo aiuta i neofiti a raggiungere nuovi traguardi. L’unione fa la forza. Fare esercizio fisico regolarmente migliora la qualità del sonno di chi lo pratica rispetto a chi non fa nulla tutto il giorno. Anche se fate solo mezz’ora al giorno sentirete la differenza nel corpo e nella mente. Un storia iniziata con la Nidar Abruzzo Società storica di Casalbordino da dove sono passati tanti podisti di varie località d’Abruzzo. Dopo anni siamo tornati con la Runners Casalbordino nata dalla passione di vari podisti casalesi che dopo tanti giri in diverse società, nel dicembre del 2016 trascinati da Eric D’Ercole si sono ritrovati insieme per ripartire con 'Casalbordino che corre'. Patrocinato dal Comune di Casalbordino, il lido 'Sangro Beach le Morge' di Torino di Sangro e il B&B 'Panorama beach', con la fattiva collaborazione della protezione civile 'Madonna dell’Assunta'".