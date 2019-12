Auto precipita in mare nel porto di Termoli, morto a 76 anni l’imprenditore Giuseppe Tumini

Un grave lutto ha colpito la famiglia di Gabriele Tumini, ex presidente di Assovasto, l'associazione degli industriali del Vastese.

È morto ieri sera il fratello del noto imprenditore vastese: Giuseppe Tumini aveva 76 anni. Il Renault Kangoo che stava guidando è precipitato in mare all'interno del bacino portuale di Termoli. Non c'è stato nulla da fare.

"L'anziano - riferisce l'Ansa - sembra fosse impegnato in una manovra di retromarcia sulla banchina di nord-est dello scalo, vicino i Cantieri Navali, finendo in acqua.

A recuperarlo, il sommozzatore Francesco Cannarsa dei servizi marittimi di Termoli della città unitamente ai Vigili del Fuoco specializzati in soccorso acquatico. Sul posto i pompieri della città, gli ufficiali della Capitaneria di porto ed i sanitari del 118 Molise che non hanno potuto fare nulla, se non constatare il decesso. Il comandante della Guardia costiera Francesco Massaro sottolinea che l'auto non è stata oggetto di sequestro e non sono in corso ulteriori accertamenti. I funerali sono fissati per domani mattina nella chiesa del Carmelo".

La notizia si sta rapidamente diffondendo anche a Vasto, generando profondo cordoglio nelle tante persone che conoscono la famiglia Tumini.

A Gabriele Tumini e ai suoi cari le sentite condoglianze di Zonalocale.