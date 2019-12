"Piano investimenti della Asl bocciato: da Menna voto irresponsabile"

Un voto irresponsabile". Così i consiglieri comunali della Lega, Davide D'Alessandro e Alessandra Cappa, bollano il no del sindaco di Vasto, Francesco Menna, al bilancio di previsione e al Piano investimenti della Asl Lanciano-Vasto-Chieti.

"Ma nelle mani di chi siamo? A quali mani questa città ha affidato le sue sorti? Perché Francesco Menna continua ad agire e a sparlare contro la Città del Vasto? Sono domande spontanee che arrivano dopo le giuste dichiarazioni, questa volta, del Direttore Thomas Schael. Solo chi non ha il senso della responsabilità politica e persegue una piccola polemicuccia

e strumentalizzazioni da strapazzo può pensare, come ha fatto Menna in compagnia di Pupillo, di votare contro il Piano di investimenti della Asl.

Mettere a rischio, con un voto irresponsabile, la nuova risonanza e la ristrutturazione della cucina dell’ospedale, vuol dire non volere il bene dei propri cittadini, vuol dire operare contro Vasto. Non è accettabile.



E Menna deve smetterla di parlare a nome della città. C’è un ordine del giorno che lo impegna a recarsi da Marsilio, Verì e Schael, insieme a sei consiglieri comunali (tre di maggioranza e tre di minoranza), per affrontare il tema centrale che sta a cuore a tutta la città. Adesso comprendiamo meglio perché Menna abbia subìto quel voto. Il suo desiderio è fare il piazzista (una lamentosa campagna elettorale permanente, una litania continua nel rimpiangere Paolucci, del quale è stato fedele

segretario) e non l’amministratore oculato e responsabile che tutti attendiamo da oltre tre anni. Vasto non può sopportare ulteriormente atti e dichiarazioni che la danneggino".