Scuola plastic free, l’Avis dona alla "Paolucci" 420 borracce in alluminio

Quattrocentoventi borracce di alluminio. Le ha donate l'Avis di Vasto agli alunni delle classi seconde e terze della scuola Paolucci. La consegna è avvenuta stamani direttamente nelle aule dopo un incontro nell'aula magna dell'istituto scolastico tra il presidente locale dell'Avis, Antonio Pietroniro, alcuni attivisti dell'associazione, la dirigente scolastica Sandra Di Gregorio, docenti e studenti.

"Con la speranza che le nuove generazioni possano costruire un mondo più giusto e pulito e nella consapevolezza che la vita è un dono, l'Avis comunale di Vasto vuole contribuire a proseguire il progetto Plastic Free avviato dal Comune di Vasto, con la consegna di borracce di alluminio ad impatto zero, per sensibilizzare i ragazzi ad una sostenibilità ambientale attraverso un uso più corretto della plastica", spiega Pietroniro.

"I gadget sono stati personalizzati con il logo dell'associazione per sensibilizzare al dono, con la speranza che in un futuro possa trasformarsi nel desiderio di diventare un donatore di sangue: un piccolo gesto che vale una vita.

La stessa iniziativa, su richiesta del sindaco di Monteodorisio, verrà ripetuta in quel comune il giorno 16 dicembre, a partire dalle ore 9, presso la scuola secondaria di primo grado e dalle ore 10,30 presso la scuola primaria".