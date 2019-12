Schael: "Bocciando il Piano investimenti il sindaco Menna ha detto no a nuove risonanza e cucina"

Bocciando il Piano investimenti della Asl, il sindaco di Vasto "non vuole la nuova risonanza magnetica", che costa un milione di euro e va cambiata, perché quella esistente "è vecchia di vent'anni e rischia di andare fuori uso, visto che è fuori catalogo e, quindi, non si trovano i pezzi", e neanche "la nuova cucina", per la quale il documento di pianificazione prevede 500mila euro. Il direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Thomas Schael, risponde così al no dei sindaci di Vasto, Francesco Menna, e Lanciano, Mario Pupillo, che due giorni fa, nella riunione del Comitato ristretto dei sindaci della Asl, hanno bocciato anche il bilancio di previsione presentato dal manager dell'azienda sanitaria.