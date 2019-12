Oggi a San Salvo la festa in onore di Santa Lucia

Oggi 13 dicembre, a San Salvo si festeggia Santa Lucia. "Si tratta di una delle feste più diffuse, legata al Natale, si trova nel Nord Italia dove esiste una tradizione legata ai doni di santa Lucia, quasi una collega al femminile di San Nicola che porta i regali ai più piccoli, i quali scrivono una lettera alla Santa, elencando i regali che vorrebbero ricevere e dichiarando di meritarseli, essendo stati bravi e obbedienti durante l'anno – spiega la parrocchia di San Nicola – È una coincidenza particolare che due Santi cosi aspettati dai bambini in prossimità del Natale, nella nostra città siano venerati nella stessa Chiesa".

"La chiesa di San Nicola, ora chiusa per la ristrutturazione, da sempre ospita le due statue di San Nicola e Santa Lucia, e da questa coincidenza è nata l’idea, subito accolta l’anno scorso dal parroco, di celebrare anche la Santa Protettrice degli occhi con una Bella e Luminosa Festa".

IL PROGRAMMA

ore 9,00: Chiesa dell’Addolorata, Santa Messa e benedizione degli occhi

ore 17,00: Auditorium Paolo – Benedizione dei dolci di Santa Lucia

ore 17.30: Santo Rosario

ore 18,00: Santa Messa Solenne e Benedizione degli occhi

ore 19.15: processione con la statua di Santa Lucia, Benedizione del Fuoco e apertura del mercatino dei sapori di Santa Lucia - via San Nicola

ore 21.00: Concerto Spettacolo del coro "The New Gospel Choir"

ore 22,30: estrazione della lotteria di Santa Lucia