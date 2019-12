Ecco la Tac a 128 strati. "Riorganizziamo la diagnostica per ridurre le liste d’attesa"

Verrà inaugurata la prossima settimana la nuova Tac a 128 strati dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Colloquio con la direttrice della radiologia del San Pio da Pietrelcina di Vasto, Maria Amato, e poi sopralluogo nel locale in cui è stato installato il macchinario per le diagnosi: il direttore generale dell'azienda sanitaria, Thomas Schael, ieri pomeriggio ha visitato ieri pomeriggio il reparto di radiodiagnostica del presidio ospedaliero di via San Camillo de Lellis dove, nel 2018, medici e infermieri hanno eseguito 60mila esami diagnostici.

Intervista alla dottoressa Orietta Pelliccioni, responsabile territoriale della diagnostica della Asl: