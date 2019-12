Da 5 appassionate di foto la mostra "Stampa che ti passa": scatti per intuire i luoghi di Vasto

Cinque appassionate di fotografia: Luciana Nocciolino, Giovanna Palladino, Melina Troilo, Pina Manso e Manuela Antenucci.

Un titolo che incuriosisce: "Stampa che ti passa. Uast'è bell' e terra d'eure", è il tema della mostra in programma domenica, 15 dicembre, nella sala Tricot di corso Nuova Italia, a Vasto. "Ma non chiamatela mostra", si schermisce Luciana Nocciolino. "Non siamo fotografe professioniste, ma amiche che si sono conosciute quattro anni fa a un corso di fotografia. E ora abbiamo deciso di mettere in pratica gli insegnamenti utili a coltivare una passione che, per me, è precedente al corso. La galleria fotografica che proporremo è frutto degli scatti di un giorno, alcuni fatti insieme, altri in autonomia, un paio di mesi fa con macchine fotografiche Reflex. Facciamo foto di continuo, anche con i cellulari. Ma a me piacciono le foto stampate: ti rilassi e le sfogli. Il filo conduttore è la canzone dialettale Uast' è bell'e terra d'eure, che io ascoltavo su Radio Vasto nel programma di Zì Culucce", storico conduttore radiofonico di trasmissioni in vernacolo vastese.

"Dalla canzone abbiamo estrapolato le foto, cui abbiamo aggiunto anche scatti su Vasto, che è tanto bella e andrebbe valorizzata. Esporremo una ventina di immagini al naturale, con sfumature vintage, ma non modificate con Photoshop, di dimensioni 50 per 50 e 35 per 50. È un percorso che rappresenta un viaggio del passato. Non proponiamo le solite foto, ma cerchiamo di dare un'interpretazione quasi pittorica a luoghi conosciuti che, in questi scatti, non si vedono apertamente, ma si intuiscono. Un'esposizione che è stata possibile grazie al supporto di Photorama di Cupello. È un appuntamento - spiega Luciana Nocciolino - one day-all day: la galleria sarà aperta solo domenica 15 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 fino a sera. Poi la collettiva sarà visibile fino a Natale attraverso le vetrine della sala espositiva".