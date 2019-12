La carica di Daniele Di Cicco: "Per me e il DDC Racing Team sarà un 2020 da vivere al massimo"

Cresce passo dopo passo il movimento delle due ruote fuoristrada, tra motocross e supermoto, capitanato da Daniele Di Cicco, pluripremiato pilota di Monteodorisio che continua a intraprendere nuove sfide sportive. Dopo un anno segnato dagli infortuni , il 38enne centauro si è fermato per una "messa a punto" fisica e ora ha ripreso ad allenarsi con intensità e con la voglia di un ragazzino. E di ragazzi ne stanno crescendo tanti nel suo team il DDC Racing Team, che diviene sempre più punto di riferimento per chi vuole praticare motocross e supermoto. Il 2020 sarà un anno con tanti appuntamenti che lo vedranno impegnato come pilota e come tecnico. Tra i più attesi c'è sicuramente la tappa di Ortona del Campionato europeo Supermoto in cui Di Cicco vorrà ottenere risultati di prestigio così come si aspetta di fare nel Mondiale.

Lo abbiamo incontrato nella nostra redazione per fare il punto sul suo percorso sportivo e quello del DDC Racing Team.