Due anni senza Guido Mazzetti, l’amico Massimo: "Nei nostri cuori è sempre presente"

Due anni fa lasciava la vita terrena Guido Mazzetti, gloria della grande Pro Vasto degli anni Settanta [FOTO] e delegato della Lega calcio di serie A.

Nel giorno del secondo anniversario, il suo amico Massimo Di Lorenzo vuole ricordarlo così: "È sempre vivo il ricordo di Guido e di ciò che è stato per tutti coloro che l'hanno conosciuto. Guido Mazzetti è stato un grande uomo dentro e fuori i campo da calcio. Un uomo di sport sia da calciatore che da delegato della Lega nazionale professionisti, ha raggiunto il successo in tutto ciò che ha fatto: il suo ristorante, oggi gestito dai figli, è tra i più rinomati del Vastese e ha dato un'impronta alla ristorazione di questo territorio. Anche se non è più fisicamente presente tra noi, Guido resterà per sempre nei nostri cuori".