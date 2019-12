Accoltellamento a Punta Penna, indagato torna libero con divieto di avvicinamento

Torna in libertà A.D.A., l'uomo arrestato lascorsa estate con l'accusa di aver accoltellato un uomo a Punta Penna.

Lo ha deciso il gip del Tribunale di Vasto, Italo Radoccia, accogliendo due giorni fa la richiesta dell'avvocato difensore, Arnaldo Tascione. "Sul mio assistito - spiega il legale - inizialmente gravava la custodia cautelare in carcere successivamente tramutata in arresti domiciliari. Ora, anche col parere favorevole del pm Gabriella De Lucia, il giudice per le indagini preliminari ha accolto la nostra istanza, revocando la misura restrittiva e disponendo il solo divieto di avvicinamento alla vittima. Quando si celebrerà il processo, chiederemo che l'ipotesi di reato venga derubricata da tentato omicidio a lesioni".