"Ogni mercoledì sera, dopo il mercato, la piazza diventa una discarica"

"Ogni mercoledì sera questa è la situazione", allarga le braccia Patrizia De Rosa, una residente del quartiere San Paolo.

Piazzale De Gasperi è colmo di rifiuti ammucchiati. "Quando c'è il mercato - racconta - qui viene abbandonato di tutto nel bel mezzo della piazza, anche perché i cassonetti sono insufficienti e, di conseguenza, l'immondizia viene lasciata fuori. Rifiuti di ogni genere. La situazione, per noi che viviamo in questo quartiere, sta diventando intollerabile. È ora che il Comune intervenga per porre fine a questo scempio, che proprio ieri ho segnalato anche al sindaco Menna".