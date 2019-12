Pasquini: "Impulsi di musica nasce dalla nostra passione con l’obiettivo di fare del bene"

Sono giorni di preparativi a Casalbordino per gli organizzatori di Impulsi di musica, il concerto di solidarietà che, da sei anni, rappresenta un appuntamento fisso nel mese di dicembre. Tutto è nato dall'idea di Paolo Pasquini, giovane musicista casalese, che, insieme ai suoi compagni di band, i Taverna, ha deciso di mettere su il primo concerto per dare la possibilità a tante altre realtà musicali del territorio di esibirsi. Ma l'obiettivo principale, sin dalla prima edizione, è stato quello di raccogliere fondi da destinare ad opere di solidarietà.

Anche grazie alla collaborazione dell'Avis Casalbordino Don Antonio Tobia e alla disponibilità dell'amministrazione comunale, Pasquini & co. hanno raccolto in questi anni somme importante devolute al Progetto Noemi, alla protezione civile e alle scuole del paese. Sarà così anche in occasione del prossimo appuntamento, in programma sabato 14 dicembre alle 21 all'Auditorium Tito Molisani di Casalbordino. Abbiamo incontrato "il papà" di Impulsi di musica per farci raccontare com'è nata l'iniziativa e cosa accadrà nella serata del 14 dicembre.

