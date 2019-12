M5S: sabato l’assemblea pubblica con tutti i rappresentanti vastesi in Parlamento, Regione e Comune

"Un'occasione per confrontarsi con i cittadini abruzzesi". Così la deputata Carmela Grippa lancia l'invito a partecipare all'assemblea pubblica che il Movimento 5 Stelle terrà a Vasto il 14 dicembre, alle 17, nella sala convegni Aldo Moro, all'ultimo piano degli ex palazzi scolastici di corso Nuova Italia.

"I risultati - sottolinea la parlamentare - arrivano se i portavoce mantengono un dialogo costante con i cittadini. È per questo che sarà davvero importante partecipare all'assemblea pubblica in programma per il 14 dicembre. Insieme al sottosegretario Gianluca Castaldi, al presidente della Commissione Vigilanza della Regione Abruzzo, Pietro Smargiassi, alla portavoce del Movimento al Parlamento europeo, Rosa D'Amato, e ai portavoce al Comune di Vasto, Dina Carinci e Marco Gallo, saremo pronti ad accogliere le istanze dei cittadini abruzzesi. L'obiettivo sarà quello di informare i cittadini sulle nostre attività all'interno del Parlamento e su cosa si è fatto finora per la Regione Abruzzo, ma sarà anche l'occasione per confrontarsi con i cittadini e raccogliere nuove istanze da portare all'attenzione del dibattito parlamentare".